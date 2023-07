FESTIVAL PRECAIRE – A la ligne Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 2 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

A la ligne – Cie Les Toupies d’Agrado

Odyssée ouvrière des temps modernes

Intérimaire dans l’industrie agro-alimentaire, il prend sa pause sur son lieu de travail. Il partage son corps éprouvé par les machines et la cadence, il livre «la paradoxale beauté de l’usine», il donne à entendre la tendre violence de ce monde. Quoi qu’il en coûte, il faut bien continuer, non?

Prix libre, à partir de 13 ans

Durée : 1h10

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32

Avec le soutien de l’OARA.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 20:10:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A la ligne – Cie Les Toupies d’Agrado

A modern-day workers’ odyssey

A temporary worker in the food industry, he takes his break in the workplace. He shares his body, tested by the machines and the pace, and reveals « the paradoxical beauty of the factory », giving voice to the tender violence of this world. Whatever it takes, we’ve got to keep going, don’t we?

Free admission, ages 13 and up

Running time: 1h10

Reservations recommended on 07 73 38 48 32

With the support of OARA

A la ligne – Cie Les Toupies d’Agrado

Una odisea obrera moderna

Trabajador temporal de la industria alimentaria, hace su pausa en el trabajo. Comparte su cuerpo puesto a prueba por las máquinas y el ritmo, revela « la paradójica belleza de la fábrica », da voz a la tierna violencia de este mundo. Cueste lo que cueste, hay que seguir adelante, ¿no?

Entrada gratuita, a partir de 13 años

Duración: 1 hora y 10 minutos

Se recomienda reservar en el 07 73 38 48 32

Con el apoyo de OARA

An der Linie – Cie Les Toupies d’Agrado

Arbeiter-Odyssee der Neuzeit

Als Leiharbeiter in der Lebensmittelindustrie nimmt er seine Pause an seinem Arbeitsplatz. Er teilt seinen Körper, der von den Maschinen und dem Arbeitsrhythmus geplagt wird, er erzählt von der « paradoxen Schönheit der Fabrik », er lässt die zarte Gewalt dieser Welt hören. Was auch immer es kostet, es muss weitergehen, nicht wahr?

Freier Preis, ab 13 Jahren

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

Mit der Unterstützung von OARA

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Aubusson-Felletin