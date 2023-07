1er Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout’ – Concert de Jazz « Meschiya Lake trio » Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 17 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

“Meilleure chanteuse de l’année” en 2010, 2011 & 2012 au Big Easy Music

Awards (New Orleans), MESCHIYA LAKE est une chanteuse de référence à la

Nouvelle Orléans où elle se produit tout au long de l’année, notamment

au New Orleans Jazz and Heritage Festival.

Elle a joué un peu partout aux USA, au Canada, au Brésil, ainsi qu’en

Europe où elle a fait quelques festivals en Ecosse, au Danemark, aux

Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne… Mais une seule fois en France !

Il est temps de découvrir sur scène son timbre de voix et sa présence

qui font d’elle une nouvelle star en puissance du jazz de la Nouvelle

Orléans..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Esplanade Charles de Gaulle Parking La Passerelle

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



best Female Vocalist of the Year? in 2010, 2011 & 2012 at the Big Easy Music

Awards (New Orleans), MESCHIYA LAKE is a reference singer in New Orleans

In New Orleans, where she performs year-round, notably at the

new Orleans Jazz and Heritage Festival.

She has performed throughout the USA, Canada and Brazil, as well as in Europe

Festivals in Scotland, Denmark, the Netherlands, Germany and Spain

Netherlands, Germany, Spain… But only once in France!

It’s time to discover her vocal timbre and presence on stage

that make her a potential new star of New Orleans jazz

Orleans jazz.

mejor Vocalista Femenina del Año? en 2010, 2011 y 2012 en los Big Easy Music

Awards (Nueva Orleans), MESCHIYA LAKE es una cantante destacada en Nueva Orleans, donde

En Nueva Orleans, donde actúa durante todo el año, especialmente en el

festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans.

Ha actuado por todo Estados Unidos, Canadá y Brasil, así como en Europa

Europa, donde ha actuado en festivales de Escocia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y España

Países Bajos, Alemania, España… Pero sólo una vez en Francia

Es hora de descubrir su voz y su presencia en el escenario

la convierten en una nueva estrella potencial del jazz de Nueva Orleans

El jazz de Orleans.

2010, 2011 und 2012 wurde sie bei den Big Easy Music Awards als beste Sängerin des Jahres ausgezeichnet

Awards (New Orleans), MESCHIYA LAKE ist eine der wichtigsten Sängerinnen in New Orleans

New Orleans, wo sie das ganze Jahr über auftritt, u. a. bei

new Orleans Jazz and Heritage Festival auftritt.

Sie ist überall in den USA, Kanada, Brasilien sowie in

Europa, wo sie auf einigen Festivals in Schottland, Dänemark, den

Niederlande, Deutschland, Spanien… Aber nur ein einziges Mal in Frankreich!

Es ist Zeit, ihr Timbre und ihre Präsenz auf der Bühne zu entdecken

die sie zu einem neuen, aufstrebenden Star des New Orleans-Jazz machen

Orleans.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Aubusson-Felletin