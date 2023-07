Marché traditionnel de produits régionaux Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 7 janvier 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Marché de produits régionaux : volailles, fromages de pays, fromages de chèvre, maraichers traditionnels et en agriculture biologique, rôtisserie, poisson, primeurs fruits et légumes, boulanger, pain cuit au feu de bois, gâteaux, textile… et davantage en saison estivale.

Situé sur les bords de Creuse, à deux pas de la Cité internationale de la tapisserie et du centre ville et ses nombreux commerces.

– Chaque samedi de 8h à 12h Esplanade Charles de Gaulle.

2023-01-07 fin : 2023-03-18 12:00:00.

Esplanade Charles de Gaulle

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Regional produce market: poultry, local cheeses, goat’s cheese, traditional and organic market gardeners, rotisserie, fish, early fruit and vegetables, baker, wood-fired bread, cakes, textiles… and more in summer.

Located on the banks of the Creuse, a stone’s throw from the Cité internationale de la tapisserie and the town center with its many shops.

– Every Saturday from 8am to 12pm Esplanade Charles de Gaulle

Mercado de productos regionales: aves de corral, quesos locales, queso de cabra, horticultores tradicionales y ecológicos, asador, pescado, frutas y verduras tempranas, panadero, pan de leña, pasteles, textiles… y mucho más en verano.

Situado a orillas del Creuse, a dos pasos de la Cité Internationale de la Tapisserie y del centro de la ciudad con sus numerosos comercios.

– Todos los sábados de 8 a 12 h Esplanade Charles de Gaulle

Markt mit regionalen Produkten: Geflügel, Landkäse, Ziegenkäse, traditionelle und biologisch angebaute Gemüsesorten, Braten, Fisch, Obst und Gemüse, Bäcker, Holzofenbrot, Kuchen, Textilien … und mehr in der Sommersaison.

Das Hotel liegt am Ufer der Creuse, nur wenige Schritte von der Cité internationale de la Tapisserie und dem Stadtzentrum mit seinen zahlreichen Geschäften entfernt.

– Jeden Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr Esplanade Charles de Gaulle

