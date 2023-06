Marche des Fiertés 2023 Esplanade Charles De Gaulle Arles, 17 juin 2023, Arles.

Marche des Fiertés 2023 Samedi 17 juin, 15h00 Esplanade Charles De Gaulle Entrée Libre

Marche des Fiertés 2023

Pour la troisième année consécutive, l’association La Queer Team Arles vous invite à rejoindre en nombre la Marche des Fiertés 2023 ! Parce qu’il est nécessaire de faire marcher pour rappeler les combats qu’il reste à mener, de faire fête pour répondre à la violence subie chaque jour, et parce qu’il est nécessaire de faire corps ensemble contre la montée des extrêmes droites de plus en plus à l’origine des dites violences. Le Samedi 17 Juin, rendez-vous à 15h au kiosque (esplanade Charles-de-gaulle) pour marcher ensemble !

Et bien sûr, nous vous invitons comme chaque année à célébrer cette journée avec une belle soirée en perspective ! Pour celle-ci, nous vous donnerons les informations le jour J sur notre instagram @queerteam_arles

Esplanade Charles De Gaulle 9, boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

Pride Marche des fiertés