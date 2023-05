Salon du livre de la Nuit de la poésie Esplanade Charles De Gaulle, 27 mai 2023, Arles.

Samedi 27 mai 2023, de 15h à 17h30, La Nuit de la Poésie tient son Salon du livre !

Editeurs, libraires ,auteurs, musiciens partageront avec vous l’amour des textes et des découvertes, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, devant l’office du tourisme.

Des échanges, des entretiens, des lectures seront ponctués de moments musicaux.

Venez découvrir ou retrouver

OLIVIA ELIAS

Joël CHEVRIER « un physicien au Musée »

Catherine PEILLON pour une lecture divinatoire de » Lettre à Xenos »

Agathe KALFAS et ses « les chants de l’Asphodèle » entre mythologie et enjeux sociaux.

Mais aussi Romeo Fratti, Sophie Soleil ou Serge Gonzalez pour une « Conversation avec une rose ».

Ce moment ouvrira curiosité et appétit pour déambuler et découvrir les perles de la deuxième Nuit de la Poésie 2023 !

Au soir, dans le magnifique quartier de l’Hauture, les habitants ouvrent leurs maisons ou leurs jardins pour offrir des moments secrets préparés par les artistes, poètes ,chanteurs, musiciens ,danseurs ,comédiens, photographes, peintres, performeurs…

Vous envahirez les ruelles, les places et les chapelles, les parcs, tous plein d’enchantements et d’émotions !

Pour se réjouir, boire et manger, sentir l’apesanteur de la Poésie, soyez avec nous « PLUS LÉGERS QUE L’AIR » !

Esplanade Charles De Gaulle 9, boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T15:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:30:00+02:00

