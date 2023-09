FÊTE DU MIEL Esplanade Briou Garenne Cournonsec, 22 octobre 2023, Cournonsec.

Cournonsec,Hérault

Dimanche 22 octobre 2023 , rendez-vous sur l’esplanade Briou Garenne de Cournonsec pour la 12ème édition de la Fête du Miel ! Venez à la rencontre des apiculteurs à Cournonsec et laissez-vous séduire par leur savoir inestimable et la qualité de leurs produits..

Esplanade Briou Garenne

Cournonsec 34660 Hérault Occitanie



On Sunday, October 22, 2023, join us on the esplanade Briou Garenne in Cournonsec for the 12th edition of the Fête du Miel! Come and meet the beekeepers of Cournonsec and be seduced by their invaluable knowledge and the quality of their products.

El domingo 22 de octubre de 2023, únase a nosotros en la explanada Briou Garenne de Cournonsec para asistir a la 12ª Fête du Miel Venga a conocer a los apicultores de Cournonsec y déjese seducir por sus inestimables conocimientos y la calidad de sus productos.

Am Sonntag, den 22. Oktober 2023 , treffen Sie sich auf der Esplanade Briou Garenne in Cournonsec zur 12. Ausgabe des Honigfests! Treffen Sie die Imker in Cournonsec und lassen Sie sich von ihrem unschätzbaren Wissen und der Qualität ihrer Produkte begeistern.

