Soirées du Sun Deck Esplanade Bords de l’Allier – Palais du Lac Bellerive-sur-Allier, 14 juillet 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

À partir de 16h00, le village sportif itinérant s’installe au Sun Deck du Palais du Lac.



Après l’effort, le réconfort, un Food Truck vous attendra pour passer un moment convivial face à l’Allier..

2023-07-14 16:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. .

Esplanade Bords de l’Allier – Palais du Lac Route du Pont de l’Europe

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From 4:00 pm, the mobile sports village sets up in the Sun Deck at the Palais du Lac.



After the effort, the comfort, a Food Truck will wait for you to spend a convivial moment in front of the Allier.

A partir de las 16.00 horas, la villa deportiva itinerante se instala en el Sun Deck del Palais du Lac.



Tras el esfuerzo, la comodidad, un Food Truck le esperará para pasar un momento de convivencia frente al Allier.

Ab 16.00 Uhr richtet sich das fahrende Sportdorf auf dem Sun Deck des Palais du Lac ein.



Nach der Anstrengung folgt die Stärkung: Ein Food Truck wartet auf Sie, damit Sie einen geselligen Moment mit Blick auf den Allier verbringen können.

Mise à jour le 2023-07-10 par Vichy Destinations