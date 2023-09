Maison du temps libre Léo Lagrange – Vide-atelier d’artistes Esplanade Blanqui Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 10h à 18h30.

Les participants proposeront :

peintures acryliques, aquarelles, dessins, huiles , pastels, résines, émaux, bijoux, loisirs créatifs …

Outre les prix défiant toute concurrence, avec des réductions très importantes, c »est surtout le caractère éclectique de ce déstockage qui en fait un événement à ne pas manquer sous aucun prétexte !.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:30:00.

Esplanade Blanqui Maison du Temps Libre – Léo Lagrange

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10 am to 6.30 pm.

Participants will offer :

acrylic paints, watercolors, drawings, oils, pastels, resins, enamels, jewelry, creative hobbies?

In addition to rock-bottom prices, with substantial discounts, it’s the eclectic nature of this destocking event that makes it one not to be missed under any circumstances!

De 10.00 a 18.30 h.

Los participantes ofrecerán :

pinturas acrílicas, acuarelas, dibujos, óleos, pasteles, resinas, esmaltes, joyas, pasatiempos creativos..

Además de los precios más bajos, con grandes descuentos, es el carácter ecléctico de esta liquidación de existencias lo que la convierte en un acontecimiento que no debe perderse bajo ningún concepto

Von 10 Uhr bis 18.30 Uhr.

Die Teilnehmer werden anbieten :

acrylfarben, Aquarelle, Zeichnungen, Öle, Pastelle, Kunstharze, Glasuren, Schmuck, Bastelarbeiten?

Neben den unschlagbar günstigen Preisen mit sehr großen Rabatten ist es vor allem der eklektische Charakter dieser Lagerräumung, der sie zu einem Ereignis macht, das Sie unter keinen Umständen verpassen sollten!

