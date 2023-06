Fête de la Mer et Cuvée des Naufragés Esplanade Biscarrosse, 15 août 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Le nom de cette cuvée est un clin d’œil aux bateaux anglais « Red Spirit » qui remontaient de l’Adour et que les Landais piégeaient en allumant des feux sur la plage, aux heures des marées descendantes, avec l’espoir qu’ils viennent s’échouer.

– 7h30 à 9h30 = désenfouissement de la cuvée / Plage Sud – récupération des bouteilles par Les Vignerons de Tursan

– 9h15 / 9h30 = départ de la procession Eglise > Esplanade de la Plage

– 10h = Messe + Chorale

– 11h = Fin de la Messe

– 11h = Remise de la Couronne fleurie aux surfeurs

– 11h = Apéritif offert par l’Office de Tourisme / dégustation et vente des vins de Tursan / dégustation vente des produits des confréries

– 15h = Fin de la dégustation

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération..

Esplanade Parking Plage Sud

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The name of this cuvée is a reference to the English « Red Spirit » boats that used to sail up the Adour and which the Landais used to trap by lighting fires on the beach at ebb tide, in the hope that they would run aground.

– 7:30 am to 9:30 am = unloading of the cuvée / Plage Sud – collection of bottles by Les Vignerons de Tursan

– 9h15 / 9h30 = departure of the procession Church > Esplanade de la Plage

– 10h = Mass + Choir

– 11am = End of mass

– 11h = Presentation of the flower wreath to the surfers

– 11h = Aperitif offered by the Tourist Office / tasting and sale of Tursan wines / tasting and sale of brotherhood products

– 15h = End of tasting

* Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.

El nombre de esta cuvée hace referencia a los barcos ingleses « Red Spirit » que remontaban el Adour y a los que los habitantes de las Landas solían atrapar encendiendo hogueras en la playa cuando bajaba la marea, con la esperanza de que encallaran.

– de 7.30 a 9.30 h = retirada de la cuvée / playa sur – recogida de botellas por Les Vignerons de Tursan

– 9h15 / 9h30 = salida de la procesión Iglesia > Esplanade de la Plage

– 10h = Misa + Coro

– 11h = Fin de la misa

– 11h = Entrega de la corona floral a los surfistas

– 11h = Aperitivo ofrecido por la Oficina de Turismo / degustación y venta de vinos de Tursan / degustación y venta de productos de la cofradía

– 15h = Fin de la degustación

* El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Der Name dieser Cuvée ist eine Anspielung auf die englischen Schiffe « Red Spirit », die den Adour hinaufkamen und von den Landais in die Falle gelockt wurden, indem sie bei Ebbe Feuer am Strand anzündeten, in der Hoffnung, dass sie auf Grund liefen.

– 7.30 bis 9.30 Uhr = Entschlammung der Cuvée / Plage Sud – Abholung der Flaschen durch Les Vignerons de Tursan

– 9.15 / 9.30 Uhr = Start der Prozession Kirche > Esplanade de la Plage

– 10 Uhr = Messe + Chor

– 11h = Ende der Messe

– 11h = Übergabe des Blumenkranzes an die Surfer

– 11h = Vom Fremdenverkehrsamt angebotener Aperitif / Verkostung und Verkauf der Tursan-Weine / Verkostung Verkauf der Produkte der Bruderschaften

– 15h = Ende der Verkostung

* Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Grands Lacs