Fête foraine des fêtes d’Istres Esplanade Bernardin Laugier Istres, 3 août 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Fête foraine sur l’esplanade Bernardin. Laugier près de l’étang de l’Olivier et de l’hôtel de ville.. Enfants

2023-08-03 15:00:00 fin : 2023-08-08 01:00:00. .

Esplanade Bernardin Laugier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fair on the Bernardin esplanade. Laugier near the Olivier pond and the city hall.

Feria en la explanada del Bernardin. Laugier, cerca del estanque Olivier y del ayuntamiento.

Jahrmarkt auf der Esplanade Bernardin. Laugier in der Nähe des Étang de l’Olivier und des Rathauses.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme d’Istres