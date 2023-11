Concert: Harmonie Municipale Sainte-Cécile et l’Orchestre de Pevidém Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde, 2 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dans le cadre du jumelage Brive/ Guimarães, le Conservatoire de Brive organise deux concerts de l’Harmonie Municipale Sainte-Cécile et de l’Orchestre de Pevidém.

A 20h. Tarif: 12 euros..

Esplanade Bernard Murat Place du 14 Juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Brive/Guimarães twinning program, the Conservatoire de Brive is organizing two concerts featuring the Harmonie Municipale Sainte-Cécile and the Orchestre de Pevidém.

At 8pm. Price: 12 euros.

En el marco del proyecto de hermanamiento Brive/Guimarães, el Conservatorio de Brive organiza dos conciertos de la Harmonie Municipale Sainte-Cécile y de la Orchestre de Pevidém.

A las 20.00 h. Precio: 12 euros.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft Brive/Guimarães organisiert das Konservatorium von Brive zwei Konzerte der Harmonie Municipale Sainte-Cécile und des Orchesters von Pevidém.

Um 20 Uhr. Preis: 12 Euro.

