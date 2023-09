Course La Baule Rose 2023 Esplanade Benoit 44500 La baule La baule, 15 octobre 2023, La baule.

Le Comité Féminin de Loire-Atlantique pour la prévention et le dépistage des cancers, organise des courses à pied sur la plage et le trottoir de la promenade de mer le dimanche 15 octobre de 10h à 13h.

Le départ se fait sur la plage au poste de secours Bourgogne.

Les circuits des courses à pied sont de 5km et 10km (1 boucle pour 5 et 2 pour 10km) : Les courses débuteront sur le sable au poste de secours Bourgogne jusqu’au poste de secours De Gaulle le retour s’effectue sur le trottoir de la promenade de mer jusqu’au port La Baule-Le Pouliguen pour finir la boucle sur la plage jusqu’au poste de secours Bourgogne.



Pour l’achat des t-shirts : il faut se rendre sur leur site internet : comitefeminin44.wixsite.com/labaulerose ,

pour les adultes l’inscription est de 12€ 1 t-shirt offert,

pour les moins de 25ans 8€ 1 t-shirt offert

et en dessous de 14 ans l’inscription est gratuite mais ne donne pas droit au t-shirt.

La distribution des t-shirts se fera le 13 et 14 octobre de 10h à 19h à Leroy Merlin.

L’inscription pourra également se faire le matin de la course de 9h00 à 9h30 sur la plage au niveau du poste de secours Bourgogne.

Un échauffement est prévu par une bénévole avant le début de la course pour les participants.



En parallèle, nous avons également, des matchs de football féminin organisés par l’ASCE sur le même secteur de la plage (Plage face avenue de Bourgogne) durant la matinée.

Esplanade Benoit 44500 La baule

