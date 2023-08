Visite « Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges » Esplanade basse des Halles Gaztelu Hendaye, 16 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Après une présentation sur maquette de l’ouvrage militaire, participez à une déambulation sur les vestiges, puis profitez d’explications géopolitiques sur la construction et sur la garnison. Les démonstrations relatives aux savoir-faire utilisés pour la construction, effectuées sur la batterie basse, vous seront présentées.

Le fort que fait bâtir Louis XIV, à partir de la tour de défense palissadée élaborée par l’ingénieur Poupard est bien plus modeste que celui qu’avait imaginé l’ingénieur du roy Jacques Alleaume, lors de sa venue à Hendaye, en août 1618. Néanmoins, cette forteresse s’inscrit dans le dessein de grandeur de Louis XIV, tant pour lui que pour son peuple. La cité de Fontarabie est impressionnée et les Hendayais trouvent une paix relative….

Esplanade basse des Halles Gaztelu Rue du Vieux Fort

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a model presentation of the military structure, take part in a stroll through the remains, followed by geopolitical explanations of the construction and garrison. Demonstrations of the skills used in the construction, carried out on the lower battery, will be presented.

The fort built by Louis XIV, based on the palisaded defense tower designed by the engineer Poupard, is much more modest than the one imagined by the royal engineer Jacques Alleaume, when he came to Hendaye in August 1618. Nevertheless, the fortress was part of Louis XIV’s plan for greatness, both for himself and for his people. The city of Fontarabie was impressed, and the people of Hendaye found relative peace…

Tras una presentación de la maqueta de la estructura militar, participe en un paseo por los restos, seguido de una explicación geopolítica de la construcción y la guarnición. También se harán demostraciones de las técnicas utilizadas en la construcción de la batería inferior.

La fortaleza construida por Luis XIV, basada en la torre de defensa empalizada diseñada por el ingeniero Poupard, es mucho más modesta que la imaginada por el ingeniero real Jacques Alleaume cuando llegó a Hendaya en agosto de 1618. Sin embargo, esta fortaleza formaba parte del proyecto de grandeza de Luis XIV, tanto para sí mismo como para su pueblo. La ciudad de Fontarabie quedó impresionada y los habitantes de Hendaya encontraron una paz relativa…

Nach einer Modellpräsentation des militärischen Bauwerks nehmen Sie an einem Spaziergang über die Überreste teil und erhalten geopolitische Erklärungen über den Bau und die Garnison. An der unteren Batterie werden die beim Bau verwendeten Fertigkeiten vorgeführt.

Die Festung, die Ludwig XIV. auf der Grundlage des von Ingenieur Poupard entworfenen Palisadenverteidigungsturms errichten ließ, war viel bescheidener als die, die sich der königliche Ingenieur Jacques Alleaume bei seinem Besuch in Hendaye im August 1618 vorgestellt hatte. Dennoch war diese Festung Teil von Ludwigs XIV. Plan, sowohl für sich selbst als auch für sein Volk Größe zu erlangen. Die Stadt Fontarabie war beeindruckt und die Bewohner von Henday fanden einen relativen Frieden…

