Ciné Ma Plage : Invictus de Clint Eastwood Esplanade Barrière La baule, 27 juillet 2023, La baule.

Diffusion sur grand écran depuis la plage

SYNOPSIS :

En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995…

Esplanade Barrière Sur la page, face au casino 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T22:00:00+02:00 – 2023-07-28T08:00:00+02:00

CINE FAMILLE