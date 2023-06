Ciné Plage :Invictus Esplanade Barrière, 27 juillet 2023, .

Ciné Plage :Invictus Jeudi 27 juillet, 22h00 Esplanade Barrière Public

Film Cinema Invictus

A partir de 22h

Sur la plage face au casino

Esplanade Barrière Sur la page, face au casino 44500 La baule 44500 [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cine-plage-invictus-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T22:00:00+02:00 – 2023-07-28T08:00:00+02:00

2023-07-27T22:00:00+02:00 – 2023-07-28T08:00:00+02:00

CINE FAMILLE