La patinoire éphémère Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une patinoire synthétique pour venir s’initier aux joies de la glisse !. Enfants

2023-12-16 fin : 2024-01-07 . .

Esplanade Bargemon Place Villeneuve Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A synthetic skating rink to discover the joys of sliding!

Una pista de hielo sintético para descubrir el placer de deslizarse

Eine synthetische Eisbahn, auf der Sie die Freuden des Schlittschuhlaufens kennenlernen können!

Mise à jour le 2023-11-30 par Ville de Marseille