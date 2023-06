Le Kouss Kouss de l’Été marseillais Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Le Kouss Kouss de l’Été marseillais Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement, 27 août 2023, Marseille 2e Arrondissement. Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Un couscous géant !.

2023-08-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-27 22:30:00. .

Esplanade Bargemon Place Villeneuve Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A giant couscous! ¡Un cuscús gigante! Ein riesiger Couscous! Mise à jour le 2023-06-23 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Esplanade Bargemon Adresse Esplanade Bargemon Place Villeneuve Bargemon Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/