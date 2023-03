Journée de la francophonie à Marseille Esplanade Bargemon, 24 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement .

Journée de la francophonie à Marseille

2023-03-24 10:30:00 10:30:00 – 2023-03-24 20:30:00 20:30:00

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, à l’initiative du Ministère de la Culture, la Ville de Marseille organise – le vendredi 24 mars 2023 à l’Espace muséal Bargemon de 10h30 à 20h30 – la journée de la Francophonie, aux côtés de ses partenaires : l’Alliance Française Aix-Marseille Provence, la Maison de la Francophonie, le Service Universitaire des Langues d’Aix Marseille Université et l’association Vertiges en Provence.



S’appuyant sur l’un des fondements de la Francophonie, la promotion de la paix , de la démocratie et des droits de l’homme, la Ville de Marseille organise de nombreuses animations tout au long de la journée pour le public, quel que soit son âge.



Chacun y trouvera de quoi satisfaire son bonheur de chanter des incontournables du répertoire de la chanson française, s’essayer à la dictée de la Francophonie, vérifier ses connaissances en matière de drapeau, assister au concours de lecture à voix haute avec des apprenants de français de différentes nationalités (américaine, brésilienne, taiwanaise, ukrainienne, mexicaine, saoudienne…).



De nombreux prix seront remis en cours de soirée : prix du concours de lecture à voix haute, prix de la littérature francophone en partenariat avec la librairie Maupetit à Marseille, le prix du concours de dessin des enfants, et celui récompensant la dictée de la Francophonie .



Le programme de la journée à l’Espace muséal Bargemon



À partir de 10h : animations sur les différents stands des partenaires de l’opération (quizz francophone, jeu des drapeaux, stand des écrivains, dessins d’enfants, musiques et chansons francophones, exposition de peintures, projections de vidéos et bien d’autres choses à découvrir sur place…)

À 16h30 : dictée de la Francophonie pour petits et grands

À 18h : début de la soirée de la Francophonie

De 18h10 à 19h30 : concours de lecture à voix haute avec de jeunes apprenants de français



De 19h40 à 20h15: remise des différents prix avec les partenaires de l’opération :

– prix du concours de lecture à voix haute

– prix littéraire francophone

– prix du concours de dessins d’enfants

– prix dictée de la Francophonie



La francophonie dans le monde : quelques repères

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l’Observatoire de la langue française, publié en 2018, estime leur nombre à 321 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents.

Le français est la 5e langue la plus parlée au monde et la seule, avec l’anglais à être parlée sur tous les continents.

On estime à 700 millions le nombre de personnes qui s’exprimeront en français dès 2050, soit 8 % de la population mondiale.

