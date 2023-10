Cassis Comedy Festival – Anne Roumanoff Esplanade Aristide Briand Cassis, 16 novembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 à 20h30, la Ville de Cassis vous propose, à l’occasion du Cassis Comedy Festival, le nouveau spectacle d’Anne Roumanoff à l’Oustau Calendal, Centre de Congrès situé sur le port de Cassis..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

Esplanade Aristide Briand Oustau Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



THURSDAY, NOVEMBER 16, 2023 at 8:30 pm, the City of Cassis presents the new show by Anne Roumanoff at the Oustau Calendal Convention Center on the port of Cassis, as part of the Cassis Comedy Festival.

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 20.30 h, la ciudad de Cassis pondrá en escena el nuevo espectáculo de Anne Roumanoff en el Oustau Calendal, Centro de Congresos del puerto de Cassis, en el marco del Festival de la Comedia de Cassis.

DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2023, 20:30 Uhr: Die Stadt Cassis präsentiert Ihnen anlässlich des Cassis Comedy Festivals die neue Show von Anne Roumanoff im Oustau Calendal, dem Kongresszentrum am Hafen von Cassis.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de Cassis