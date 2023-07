Jazz sur le toit à Cassis 16ème édition – 6ème soirée Esplanade Aristide Briand Cassis, 13 août 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et « cosy » sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande.

Dimanche 13 août, le trompettiste chanteur JACQUES BOULAN..

2023-08-13 19:30:00 fin : 2023-08-13 22:30:00. EUR.

Esplanade Aristide Briand Oustau Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between the Calanques and Cap Canaille, enjoy a drink in a cosy jazz atmosphere on a terrace with a view, accompanied by a gourmet plate.

Sunday August 13, trumpeter and singer JACQUES BOULAN.

Entre las Calanques y Cap Canaille, disfrute de una copa en un acogedor ambiente de jazz en una terraza con vistas, acompañada de un plato gourmet.

El domingo 13 de agosto, el trompetista y cantante JACQUES BOULAN.

Zwischen Calanques und Cap Canaille können Sie in einer jazzigen und « gemütlichen » Atmosphäre auf einer Terrasse mit Aussicht ein Glas trinken, begleitet von einem Gourmetteller.

Am Sonntag, den 13. August, tritt der singende Trompeter JACQUES BOULAN auf.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme de Cassis