Visite commentée du quartier d'Azieu
Samedi 16 septembre à 9h et 14h30

Animée par Annie DARGAUD, de la Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais.

Visite commentée du quartier d’Azieu, à la découverte de son histoire, ses monuments et ses fresques.

Départ prévu devant la salle Saint-André, en face de l'église d'Azieu
Esplanade André. Ovide Girier, 69740 Genas

