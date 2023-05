Battle Aquabiking Esplanade Alexandre Lofi, 8 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La piscine Aquabella organise une grande soirée Aquabiking.

Au programme: 1h d’activité en musique, et 3 Coachs pour vous aider à repousser vos limites..

2023-08-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-08 20:00:00. .

Esplanade Alexandre Lofi Piscine Aquabella

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Aquabella pool organizes a great Aquabiking evening.

On the program: 1 hour of activity with music, and 3 coaches to help you push your limits.

La piscina Aquabella organiza una estupenda tarde de Aquabiking.

En el programa: 1 hora de actividad con música y 3 entrenadores que te ayudarán a superar tus límites.

Das Schwimmbad Aquabella organisiert einen großen Aquabiking-Abend.

Das Programm: 1 Stunde Aktivität mit Musik und 3 Trainer, die Ihnen helfen werden, Ihre Grenzen zu überschreiten.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité