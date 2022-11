Jurassic expo Esplanade Alain Faugaret Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Jurassic expo Esplanade Alain Faugaret, 23 novembre 2022, Wattrelos. Jurassic expo 23 – 27 novembre Esplanade Alain Faugaret

Prix à partir de 3 ans = 8 €

à Wattrelos Esplanade Alain Faugaret rue Gustave Delory Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Pour la première fois sur Wattrelos, la Jurassic expo va s’installer sur l’esplanade Alain Faugaret à partir du mercredi 23 Novembre :

– 55 dinosaures dont 16 animatroniques sonorisé en taille réelle.

– Parcours ludique et pédagogique.

– Espace cinéma.

– Espace de paléontologie pour les plus jeunes.

– Toboggan gonflable.

et le fameux Tricératops rodéo mécanique…

Restauration possible sur place

