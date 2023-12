Rallye Téléthon en Méhari Esplanade A. Briand Cassis, 4 décembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Rallye organisé par le Méhari Club au profit du Téléthon..

2023-12-09 08:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Esplanade A. Briand Oustau Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rally organized by the Mehari Club in aid of the Telethon.

Rally organizado por el Mehari Club en beneficio del Teletón.

Vom Méhari Club organisierte Rallye zugunsten des Telethon.

