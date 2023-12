LES ATELIERS ACTIVTMAINS À LA MÉDIATHÈQUE Esplalande François Mitterand Mayenne, 27 décembre 2023 14:00, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Activtmains vous propose un après-midi Ateliers à la Médiathèque de Mayenne..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . .

Esplalande François Mitterand Médiathèque

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Activtmains invites you to an afternoon of workshops at the Médiathèque de Mayenne.

Activtmains ofrece una tarde de talleres en la Médiathèque de Mayenne.

Activtmains bietet Ihnen einen Workshop-Nachmittag in der Mediathek von Mayenne an.

Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire