Espions à la Commission ! Les Halles de Pau Pau

Pyrénées-Atlantiques

Espions à la Commission !

Les Halles de Pau, le jeudi 5 mai

Les Halles de Pau, le jeudi 5 mai à 19:00

Vous êtes des espions issus de différents pays européens et vous devez faire passer une loi et enfaire rejeter une autre, selon votre lettre de mission. Réussissez un maximum d’épreuves pourinfiltrer le collège des Commissaires européens et influencer certains députés européens qui ontdu poids au sein du Parlement. Possibilité de s’inscrire par équipe de 5 personnes, jusqu’à 6 équipes par session. Sur inscription : [europedirectppa@pistes-solidaires.fr](mailto:europedirectppa@pistes-solidaires.fr) – +33 7 54 35 58 23 L’Europe s’invite aux Halles de Pau avec un jeu de rôle qui permettra de comprendre le fonctionnement des institutions européennes ! Les Halles de Pau 8 Rue Carnot, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

