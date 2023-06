essenciel de boussenac Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09) essenciel de boussenac Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09), 19 août 2023, . essenciel de boussenac Samedi 19 août, 18h00 Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09) 5€ Dans le cadre du festival les essentiel de Boussenac, bal trad avec le collectif Massat trad. buvette, restauration et autres activités autour de la mairie et de l’epicerie. prix libre source : événement essenciel de boussenac publié sur AgendaTrad Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09) 6, Place D’Espies

Espiés, 09320 Boussenac, France, 09320 Boussenac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43162 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T18:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:00:00+02:00

2023-08-19T18:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09) Adresse 6, Place D'Espies Espiés, 09320 Boussenac, France, 09320 Boussenac, France Age max 110 Lieu Ville Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09)

Espiés, 09320 Boussenac, France, Boussenac (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//