“Espiègles ?” Spectacle de conte Musée départemental de Flandre, 18 septembre 2021, Cassel. “Espiègles ?” Spectacle de conte

le samedi 18 septembre à Musée départemental de Flandre

La récente donation Eekman a permis d’enrichir la collection du musée de Flandre de 20 gravures destinées à illustrer les fameuses aventures de Til l’Espiègle raconté par Charles de Coster. Monique Michel renoue ainsi avec la tradition orale qui a conféré toute sa puissance à ce héros populaire. En nous faisant goûter à la truculence de ce drôle de filou, la conteuse nous invite à résister à toute forme d’oppression, tout comme Tijl l’Espiègle.

Entrée gratuite sur inscription

La conteuse Monique Michel vient donner vie à Til l’Espiègle, héros turbulent et facétieux rendu célèbre par Charles de Coster. Un récit chaleureux et picaresque où la gravité n’est pas absente. Musée départemental de Flandre 26 Grand Place – 59670 Cassel Cassel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

