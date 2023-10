X’Trem Freeride 2024 Espiaube Saint-Lary-Soulan, 16 mars 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Evénement freeride pyrénéen Ce raid freeride multiglisses par équipes de deux va emprunter les plus beaux spots de la station de Saint-Lary sur deux jours.

En ski, en snowboard, en télémark… entre garçons, filles ou mixtes… tous les formats d’équipes sont les bienvenus Espiaube.

2024-03-16 fin : 2024-03-17 . .

Espiaube SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pyrenean freeride event This multi-slide freeride raid by teams of two will take place over two days in the most beautiful spots of the Saint-Lary resort.

Skiing, snowboarding, telemarking… between boys, girls or mixed… all team formats are welcome Espiaube

Evento pirenaico de freeride Este raid de freeride en equipos de dos personas recorrerá durante dos días los lugares más bellos de la estación de Saint-Lary.

Esquí, snowboard, telemark… entre chicos, chicas o mixto… todos los formatos de equipo son bienvenidos Espiaube

Freeride-Event in den Pyrenäen Dieser Freeride-Multigliss-Raid für Zweierteams wird an zwei Tagen die schönsten Spots der Station Saint-Lary befahren.

Auf Skiern, mit dem Snowboard, mit Telemark… zwischen Jungen, Mädchen oder gemischt… alle Teamformate sind willkommen Espiaube

