Bears Academy Espiaube Saint-Lary-Soulan, 10 février 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Premières sensations de glisse pour les enfants de moins de 7 ans.

Le club de snowboard « Les Brown Bears » a accueilli plus de 2000 snowboarders en herbe sur l’animation Bear Academy!!! Chcolat chaud offert.

Rendez-vous à Espiaube..

2024-02-10 14:00:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

Espiaube SAINT LARY PLA D’ADET

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



First gliding sensations for children under 7 years old.

The snowboard club « Les Brown Bears » welcomed more than 2000 snowboarders on the Bear Academy animation! Hot chocolate offered.

See you in Espiaube.

Primeras sensaciones de deslizamiento para niños menores de 7 años.

¡El club de snowboard « Les Brown Bears » acogió a más de 2000 snowboarders en la animación de la Bear Academy! Se ofrece chocolate caliente.

Nos vemos en Espiaube.

Erste Skierlebnisse für Kinder unter 7 Jahren.

Der Snowboardclub « Brown Bears » hat über 2000 kleine Snowboarder zur Bear Academy Animation eingeladen!!! Warmer Cholat wird angeboten.

Treffpunkt in Espiaube.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65