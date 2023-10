Freeride World Tour Junior Espiaube Saint-Lary-Soulan, 9 février 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

The Brown Bears Line Junior.

Compétition qui accueille les plus grands talents et futurs champions français du freeride..

2024-02-09 fin : 2024-02-11 . .

Espiaube SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Competition that welcomes the greatest talents and future French freeride champions.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65