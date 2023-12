24 ÈME RONDE DES SAPINS Espezel, 25 août 2024, Espezel.

Espezel Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

Venez participer à la 24ème Ronde des Sapins à Espezel.

Course en pleine nature de 12 km /250 + de course et de marche, suivie d’un repas festif avec des produits du terroir..

Espezel 11340 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises