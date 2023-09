FOIRE DÉPARTEMENTALE DE L’ÉLEVAGE ET DE LA RURALITÉ Espezel, 21 octobre 2023, Espezel.

Espezel,Aude

La Foire départementale de l’élevage a lieu à Espezel dans les Pyrénées Audoises lors d’un week-end du mois d’octobre. Depuis 40 ans, tout ce que l’agriculture Audoise produit de meilleur est rassemblé lors de ce traditionnel grand rendez-vous.

Les nombreux stands du village des producteurs et de son marché fermier proposent, outre la fameuse pomme de terre du Pays de Sault, une incroyable variété de produits du terroir.

Durant les deux jours, les nombreux points de restauration mitonnent repas paysans et menus du terroir, les concours agricoles et les animations pour petits et grands se succèdent : démonstrations de chiens de berger ou chevaux de trait, spectacles, expositions de voitures anciennes, matériel agricole …

Lors de cette manifestation est organisé un concours de vache Gasconne et une vente aux enchères.

Pensez à covoiturer avec LA TRAME.

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Espezel 11340 Aude Occitanie



The Foire départementale de l?élevage takes place in Espezel in the Aude Pyrenees over a weekend in October. For the past 40 years, the best of Aude agriculture has been brought together at this traditional event.

In addition to the famous Pays de Sault potato, the many stands in the producers’ village and its farmers’ market offer an incredible variety of local produce.

Over the course of the two days, the many food outlets prepare local meals and menus, while agricultural competitions and events for young and old follow one another: sheepdog and draught horse demonstrations, shows, vintage car and farm equipment exhibitions?

The event also includes a Gascony cow competition and an auction.

Think about carpooling with LA TRAME

La Foire départementale de l’élevage se celebra en Espezel, en los Pirineos Audeos, durante un fin de semana de octubre. Desde hace 40 años, este tradicional acontecimiento reúne lo mejor de la agricultura del Aude.

Además de la famosa patata del Pays de Sault, los numerosos puestos del pueblo de los productores y su mercado agrícola ofrecen una increíble variedad de productos locales.

A lo largo de los dos días, los numerosos establecimientos gastronómicos servirán comidas de granja y especialidades locales, mientras se suceden los concursos agrícolas y las manifestaciones para grandes y pequeños: demostraciones de perros pastores y de caballos de tiro, espectáculos, exposiciones de coches antiguos y de material agrícola, etc

El evento también incluye un concurso de vacas gasconas y una subasta.

Piense en compartir coche con LA TRAME

Die Foire départementale de l’élevage findet an einem Wochenende im Oktober in Espezel in den Pyrenäen des Audoises statt. Seit 40 Jahren wird das Beste, was die Landwirtschaft in der Region Audoise hervorbringt, auf dieser traditionellen Großveranstaltung zusammengeführt.

Die zahlreichen Stände im Bauerndorf und auf dem Bauernmarkt bieten neben der berühmten Kartoffel aus dem Pays de Sault eine unglaubliche Vielfalt an regionalen Produkten.

Während der beiden Tage zaubern die zahlreichen Gastronomiebetriebe Bauernmahlzeiten und Menüs aus der Region, landwirtschaftliche Wettbewerbe und Unterhaltungsangebote für Groß und Klein folgen aufeinander: Vorführungen von Schäferhunden oder Zugpferden, Shows, Ausstellungen von Oldtimern, landwirtschaftlichen Geräten?

Bei dieser Veranstaltung wird ein Wettbewerb für Gascogne-Kühe und eine Auktion organisiert.

Denken Sie daran, Fahrgemeinschaften mit LA TRAME zu bilden

