FÊTE DE LA LUMIÈRE Espéraza, 16 décembre 2023, Espéraza.

Espéraza,Aude

La MJC de Puivert organise sa traditionnelle Fête de la lumière sous les halles dès 17h.

Au programme :

A 17h – pour Spectacle de cirque aérien sous les Halles

A 18h – Départ de la marche aux lampions

A 19h – Allumage du grand feu au bord du lac

A 20h – Spectacle de Feu par la Compagnie Les Yeux dans le Rêve.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Espéraza 11230 Aude Occitanie



Puivert’s MJC organizes its traditional Festival of Light under the covered market from 5pm.

On the program:

5pm – for an aerial circus show under the Halles

6pm – Start of the lantern march

7pm – Lighting of the bonfire by the lake

8pm – Fire show by Compagnie Les Yeux dans le Rêve

El MJC de Puivert organiza su tradicional Fiesta de la Luz bajo el mercado cubierto a partir de las 17.00 horas.

En el programa:

A las 17.00: espectáculo de circo aéreo bajo las Halles

A las 18.00 h – Inicio de la marcha de los farolillos

A las 19.00 h – Encendido de la hoguera junto al lago

A las 20.00 h – Espectáculo de fuego a cargo de la Compagnie Les Yeux dans le Rêve

Das MJC von Puivert veranstaltet ab 17 Uhr sein traditionelles Lichterfest unter den Markthallen.

Auf dem Programm stehen :

Um 17 Uhr – für Luftzirkus-Show unter den Hallen

Um 18 Uhr – Start des Laternenmarsches

Um 19 Uhr – Anzünden des großen Feuers am Seeufer

Um 20 Uhr – Feuershow der Compagnie Les Yeux dans le Rêve

Mise à jour le 2023-11-24 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises