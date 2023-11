MARCHÉ DE NOËL Espéraza, 10 décembre 2023, Espéraza.

Espéraza,Aude

Organisé par l’association « Au Fil De L’Aude Des Mots » en partenariat avec la mairie d’Espéraza au centre culturel.

Marché de Noël Artisanal.

Bijoux, Peintures, sculpteurs, coutellerie, travail sur Bois, bougies en cire d’abeille.

Dédicaces et lectures par les auteurs de leurs œuvres :

Poésie, roman policier, roman du terroir, fantastique, biographie, livre pour les enfants

Et bien sûr le Père Noël sera là….

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Espéraza 11260 Aude Occitanie



Organized by the association « Au Fil De L’Aude Des Mots » in partnership with Espéraza town council at the cultural center.

Christmas craft market.

Jewelry, paintings, sculptors, cutlery, woodwork, beeswax candles.

Signings and readings by authors of their works:

Poetry, detective novels, local novels, fantasy, biographies, children’s books, etc

And of course, Santa Claus will be there…

Organizado por la asociación « Au Fil De L’Aude Des Mots » en colaboración con el ayuntamiento de Espéraza en el centro cultural.

Mercado navideño de artesanía.

Joyería, pintura, escultura, cuchillería, carpintería, velas de cera de abeja.

Firmas y lecturas de autores de sus obras:

Poesía, novela policíaca, novela local, fantasía, biografías, libros infantiles, etc

Y, por supuesto, Papá Noel…

Organisiert von der Vereinigung « Au Fil De L’Aude Des Mots » in Partnerschaft mit dem Rathaus von Espéraza im Kulturzentrum.

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt.

Schmuck, Gemälde, Bildhauer, Messerschmiede, Holzarbeiten, Bienenwachskerzen.

Autoren signieren und lesen ihre Werke:

Gedichte, Krimis, Heimatromane, Fantasy, Biografien, Kinderbücher

Und natürlich wird auch der Weihnachtsmann anwesend sein…

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11