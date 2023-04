DE FERME EN FERME DANS LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE ET LE PAYS DE SAULT, 1 mai 2023, Espéraza.

De 10 H à 18 H, 10 agriculteurs et une coopérative d Couiza, Magrie, Rodome, Roquefeuil, Puivert, Rennes-le-Château, Espéraza, Campagne sur Aude et Montbel (Ariège) vous invitent à déguster leurs produits. Ils vous attendent pour vous faire vivre leur passion, leur métier et savourer le vrai goût fermier. Pour le déjeuner, des repas bio ou des grillades raviront vos papilles. N’oubliez pas de réserver et d’apporter vos couverts et vos contenants..

2023-05-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .

Espéraza 11260 Aude Occitanie



From 10 am to 6 pm, 10 farmers and a cooperative from Couiza, Magrie, Rodome, Roquefeuil, Puivert, Rennes-le-Château, Espéraza, Campagne sur Aude and Montbel (Ariège) invite you to taste their products. They are waiting for you to make you live their passion, their job and to savor the true farm taste. For lunch, organic meals or grills will delight your taste buds. Don’t forget to reserve and bring your cutlery and containers.

De 10 a 18 h, 10 agricultores y una cooperativa de Couiza, Magrie, Rodome, Roquefeuil, Puivert, Rennes-le-Château, Espéraza, Campagne sur Aude y Montbel (Ariège) le invitan a degustar sus productos. Le esperan para compartir su pasión, su trabajo y saborear el verdadero sabor de la granja. Para almorzar, las comidas ecológicas o a la parrilla harán las delicias de su paladar. No olvide reservar y traer sus cubiertos y recipientes.

Von 10 bis 18 Uhr laden Sie 10 Landwirte und eine Genossenschaft aus Couiza, Magrie, Rodome, Roquefeuil, Puivert, Rennes-le-Château, Espéraza, Campagne sur Aude und Montbel (Ariège) dazu ein, ihre Produkte zu probieren. Sie erwarten Sie, um Ihnen ihre Leidenschaft und ihren Beruf näher zu bringen und den echten Bauerngeschmack zu genießen. Zum Mittagessen gibt es Bio-Mahlzeiten oder Grillgerichte, die Ihren Gaumen erfreuen werden. Vergessen Sie nicht zu reservieren und bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Behälter mit.

