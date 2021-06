Paris Eglise Saint Pierre de Montrouge Paris Espérances Eglise Saint Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Espérances Eglise Saint Pierre de Montrouge, 21 juin 2021-21 juin 2021, Paris. Espérances

Eglise Saint Pierre de Montrouge, le lundi 21 juin à 20:30

**Espérances – Ensemble classic’n Swing** —————————————– ### avec la participation de ChorAlésia Concert donné dans des circonstances exceptionnelles. Dans le contexte actuel le programme de ce concert est essentiellement spirituel et statique, comme un hymne pour appeler et célébrer une Renaissance et des « Espérances » post COVID. Fête de la musique 2021 Eglise Saint Pierre de Montrouge 82 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T20:30:00 2021-06-21T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint Pierre de Montrouge Adresse 82 avenue du Général Leclerc 75014 Ville Paris lieuville Eglise Saint Pierre de Montrouge Paris