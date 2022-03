EsperaCanto Saint-Contest Saint-Contest Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Contest Calvados Saint-Contest C’est sous la direction de Fabrice Pénin et accompagné par la pianiste Josiane Guglieta que l’ensemble vocal EsperaCanto, constitué d’une trentaine de choristes, vous proposera un tour du monde des compositeurs du XXème siècle.

