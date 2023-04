Fête du printemps « Nature Peinture » Centre village, 29 avril 2023, Espeluche.

Venez créer, vous aérer, déambuler dans ce village magnifique à la découverte d’œuvres diverses exposées pour l’occasion par des artistes locaux. Expositions, ateliers créatifs, concerts, batucada : un weekend du printemps haut en couleur..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Centre village

Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to create, to air yourself, to stroll in this magnificent village to the discovery of various works exposed for the occasion by local artists. Exhibitions, creative workshops, concerts, batucada: a colorful spring weekend.

Venga a crear, a tomar el aire y a pasear por este magnífico pueblo para descubrir las distintas obras expuestas para la ocasión por artistas locales. Exposiciones, talleres creativos, conciertos, batucada: un fin de semana primaveral lleno de color.

Kommen Sie, um kreativ zu sein, sich auszulüften und durch dieses wunderschöne Dorf zu schlendern, um die verschiedenen Werke zu entdecken, die von lokalen Künstlern ausgestellt werden. Ausstellungen, Kreativ-Workshops, Konzerte, Batucada: ein farbenfrohes Frühlingswochenende.

Mise à jour le 2023-04-12 par Montélimar Tourisme Agglomération