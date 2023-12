Visite commentée : une découverte pimentée Espelette, 25 juillet 2024, Espelette.

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 10:00:00

fin : 2024-07-25 11:30:00

Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de

la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire).

Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de

la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire)

Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de

la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire)

EUR.

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque