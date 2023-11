47ème édition de la course des Crêtes Espelette, 5 juillet 2024, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

9h : retrait des dossards. 20h : fin des inscriptions pour la course nocturne (max 200 concurrents). 22h30 : course nocturne d’Espelette au sommet du Mondarrain (7.5km). Retour à pied sur Espelette sur 1km, puis navettes..

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques



9am: withdrawal of race numbers. 8pm: end of registration for the night race (max 200 competitors). 10:30 pm : night race from Espelette to the top of Mondarrain (7.5km). Return on foot to Espelette on 1km, then shuttles.

9 h: retirada de dorsales. 20 h: fin de las inscripciones para la carrera nocturna (máximo 200 participantes). 22.30 h: carrera nocturna de Espelette a la cima de Mondarrain (7,5 km). Regreso a pie a Espelette durante 1 km, luego autobús lanzadera.

9 Uhr: Abholung der Startnummern. 20 Uhr: Ende der Einschreibung für den Nachtlauf (max. 200 Teilnehmer). 22:30 Uhr: Nachtlauf von Espelette zum Gipfel des Mondarrain (7,5 km). Rückweg: 1 km zu Fuß nach Espelette, dann Shuttlebus.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque