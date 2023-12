Ezpeletako Estebestak Espelette, 30 décembre 2023 07:00, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Urte Zaharra Kantuz avec les chanteurs du village. Déambulation de quartier en quartier pour terminer l’année en chansons . 18h : parking de l’école de Basseboure. 19h : quartier Xerrenda. 20h : place du jeu de paume..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . EUR.

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Urte Zaharra Kantuz with village singers. A stroll from neighborhood to neighborhood to end the year in song. 6pm: Basseboure school parking lot. 7pm: Xerrenda district. 8pm: Place du Jeu de Paume.

Urte Zaharra Kantuz con los cantores del pueblo. De barrio en barrio para despedir el año cantando. 18.00 h: Aparcamiento de la escuela de Basseboure. 19.00 h: barrio de Xerrenda. 20.00 h: plaza del Jeu de Paume.

Urte Zaharra Kantuz mit den Sängern des Dorfes. Wanderung von Stadtteil zu Stadtteil, um das Jahr mit Liedern zu beenden . 18 Uhr: Parkplatz der Schule von Basseboure. 19 Uhr: Viertel Xerrenda. 20 Uhr: Place du jeu de paume.

