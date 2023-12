Ezpeletako Estebestak Espelette Catégories d’Évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques Ezpeletako Estebestak Espelette, 28 décembre 2023 07:00, Espelette. Espelette,Pyrénées-Atlantiques 15h, dans les rues du village : balades à dos d’ânes.

17h, salle du patronage : spectacle de Philippe Albor » T’inquiète je gère Noël » avec les enfants des 2 écoles d’Espelette..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR. Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3pm, village streets: donkey rides.

5pm, salle du patronage: Philippe Albor show « T’inquiète je gère Noël » with children from Espelette’s 2 schools. 15.00 h, en las calles del pueblo: paseos en burro.

17:00 h, sala del Patronato: espectáculo de Philippe Albor « T’inquiète je gère Noël » con niños de las 2 escuelas de Espelette. 15 Uhr, in den Straßen des Dorfes: Spaziergänge auf Eseln.

17 Uhr, Salle du patronage: Aufführung von Philippe Albor « T'inquiète je gère Noël » mit den Kindern der beiden Schulen von Espelette.

