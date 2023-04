Initiation et découverte de la pelote basque Trinquet Doxpi Espelette Catégories d’Évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques

Initiation et découverte de la pelote basque Trinquet Doxpi, 1 novembre 2023, Espelette. Découvrez 4 spécialités : main nue, pala, chistera et xare.

Réservation obligatoire..

Discover 4 specialties: bare hand, pala, chistera and xare.

Reservation required. Descubre 4 especialidades: mano desnuda, pala, chistera y xare.

Reserva obligatoria. Entdecken Sie 4 Spezialitäten: bloße Hand, Pala, Chistera und Xare.

