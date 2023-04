Fête du Piment d’Espelette Espelette Catégories d’Évènement: Espelette

Fête du Piment d’Espelette, 28 octobre 2023, Espelette. Toute la journée, dans les rues : foire gastronomique et artisanale..

All day long, in the streets: gastronomic and craft fair. Todo el día en la calle: feria gastronómica y artesanal. Den ganzen Tag über in den Straßen: Gastronomie- und Handwerksmesse. Mise à jour le 2022-12-09 par Office de Tourisme Pays Basque

