Randonnée Escapade pimentée sur les hauteurs d’Espelette  

Pyrénées-Atlantiques Espelette . 38 38 EUR Au-dessus du village d’Espelette, prenez de la hauteur pour l’appréhender autrement. C’est en vous emmenant sur les flancs du massif d’Errebi, que vous découvrirez le riche terroir où pousse le célèbre piment. Cette randonnée ne sera pas uniquement pimentée par ses fruits rouges dans les champs. Quelques 350m de dénivelés ajouteront un peu de piquant à l’escapade. La récompense n’en sera que plus appréciable lorsque la vue sur la côte Basque se dévoilera sous vos yeux.

RDV à 9h sur le parking du marché couvert. Distance : 7,7km, dénivelé : 350m, durée : 3h30. Randonnée tonique. Réservation obligatoire. Au-dessus du village d’Espelette, prenez de la hauteur pour l’appréhender autrement. C’est en vous emmenant sur les flancs du massif d’Errebi, que vous découvrirez le riche terroir où pousse le célèbre piment. Cette randonnée ne sera pas uniquement pimentée par ses fruits rouges dans les champs. Quelques 350m de dénivelés ajouteront un peu de piquant à l’escapade. La récompense n’en sera que plus appréciable lorsque la vue sur la côte Basque se dévoilera sous vos yeux.

RDV à 9h sur le parking du marché couvert. Distance : 7,7km, dénivelé : 350m, durée : 3h30. Randonnée tonique. Réservation obligatoire.

