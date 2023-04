Randonnée Escapade pimentée sur les hauteurs d’Espelette, 11 août 2023, Espelette.

Au-dessus du village d’Espelette, prenez de la hauteur pour l’appréhender autrement. C’est en vous emmenant sur les flancs du massif d’Errebi, que vous découvrirez le riche terroir où pousse le célèbre piment. Cette randonnée ne sera pas uniquement pimentée par ses fruits rouges dans les champs. Quelques 350m de dénivelés ajouteront un peu de piquant à l’escapade. La récompense n’en sera que plus appréciable lorsque la vue sur la côte Basque se dévoilera sous vos yeux.

RDV à 9h sur le parking du marché couvert. Distance : 7,7km, dénivelé : 350m, durée : 3h30. Randonnée tonique. Réservation obligatoire..

Above the village of Espelette, take the height to apprehend it differently. It is by taking you on the slopes of the Errebi massif, that you will discover the rich soil where the famous pepper grows. This hike will not only be spiced up by its red fruits in the fields. Some 350m of difference in altitude will add a little spice to the escapade. The reward will be all the more appreciable when the view on the Basque coast will be revealed before your eyes.

RDV at 9am on the parking of the covered market. Distance : 7,7km, difference in altitude : 350m, duration : 3h30. Invigorating hike. Reservation required.

Por encima del pueblo de Espelette, suba un escalón para verlo de otra manera. Llevándole a las laderas del macizo del Errebi, descubrirá la rica tierra donde crece el famoso pimiento. Esta excursión no sólo estará aderezada por sus frutos rojos en los campos. Unos 350 m de desnivel añadirán un poco de picante a la excursión. La recompensa será aún más apreciable cuando la vista de la costa vasca se revele ante sus ojos.

Punto de encuentro: 9h en el aparcamiento cubierto del mercado. Distancia: 7,7 km, desnivel: 350 m, duración: 3h30. Caminata tonificante. Reserva obligatoria.

Über dem Dorf Espelette können Sie sich in die Höhe schwingen und die Stadt aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn Sie an den Hängen des Errebi-Massivs entlang wandern, entdecken Sie das reiche Terroir, in dem die berühmte Paprika wächst. Diese Wanderung wird nicht nur durch die roten Früchte auf den Feldern pikant. Die 350 Höhenmeter, die Sie überwinden müssen, verleihen der Wanderung eine gewisse Schärfe. Die Belohnung wird umso größer sein, wenn sich vor Ihren Augen der Blick auf die baskische Küste entfaltet.

Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Parkplatz der Markthalle. Entfernung: 7,7 km, Höhenunterschied: 350 m, Dauer: 3,5 Stunden. Eine belebende Wanderung. Reservierung erforderlich.

