Concours de chiens de bergers Stade de foot, 11 août 2023, Espelette.

Six bergers avec leurs chiens et un troupeau de brebis. Superbe démonstration qui vise à mettre en valeur les diverses qualités du chien, l’obéissance, l’activité, la douceur, l’initiative et l’aptitude bergère. Stand buvette et talo..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Stade de foot

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Six shepherds with their dogs and a flock of sheep. Superb demonstration which aims to highlight the various qualities of the dog, obedience, activity, gentleness, initiative and shepherding skills. Refreshment stand and talo.

Seis pastores con sus perros y un rebaño de ovejas. Magnífica demostración que pretende destacar las distintas cualidades del perro, obediencia, actividad, mansedumbre, iniciativa y capacidad de pastoreo. Puesto de refrescos y talo.

Sechs Schäfer mit ihren Hunden und einer Herde Schafe. Tolle Vorführung, die die verschiedenen Qualitäten des Hundes hervorheben soll: Gehorsam, Aktivität, Sanftmut, Initiative und Eignung als Hirte. Stand mit Getränken und Talo.

