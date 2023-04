Spectacle de force basque avec Napurrak Fronton, 9 août 2023, Espelette.

Différentes épreuves : tir à la corde, lever de paille, enclume, sciage de bois, lever de charette, course de sacs et de bidons.

Restauration sur place. Repli assuré en cas de pluie..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Fronton

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Various events: tug-of-war, straw lifting, anvil, wood sawing, cart lifting, sack and can race.

Catering on site. Fallback in case of rain.

Pruebas diversas: tira y afloja, levantamiento de paja, yunque, aserrado de madera, levantamiento de carros, carrera de sacos y latas.

Catering in situ. Fallback en caso de lluvia.

Verschiedene Wettkämpfe: Seilziehen, Stroh heben, Amboss, Holzsägen, Karren heben, Sack- und Kanisterrennen.

Verpflegung vor Ort. Ausweichmöglichkeit bei Regen.

