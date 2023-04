Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette, 25 juillet 2023, Espelette.

Ascension sur les crêtes du village pour y admirer le coucher du soleil sur la côte basque, rythmée par des pauses pendant lesquelles Panpi contera des anecdotes sur l’histoire de cette montagne avec une évocation du pastoralisme. Expérience unique et insolite permettant de découvrir la montagne autrement à la tombée de la nuit. Prévoir le pique-nique. Réservation obligatoire dans les bureaux d’accueil touristiques du Pays Basque. RDV à la ferme Belazkabieta..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 23:00:00. EUR.

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Climb up the village ridge to watch the sun set over the Basque coast, with breaks during which Panpi will tell anecdotes about the history of this mountain and the pastoral way of life. A unique and unusual experience that allows you to discover the mountain in a different way at nightfall. Please bring a picnic. Reservations are required at the tourist offices of the Basque Country. Meeting point at the Belazkabieta farm.

Suba a la cima del pueblo para admirar la puesta de sol sobre la costa vasca, con descansos durante los cuales Panpi le contará anécdotas sobre la historia de esta montaña y el modo de vida pastoril. Una experiencia única e insólita que le permitirá descubrir la montaña de una forma diferente al anochecer. Se ruega traer un picnic. Es necesario reservar en las oficinas de turismo del País Vasco. Punto de encuentro en el caserío Belazkabieta.

Aufstieg auf die Bergkämme des Dorfes, um den Sonnenuntergang über der baskischen Küste zu bewundern, rhythmisiert durch Pausen, in denen Panpi Anekdoten über die Geschichte dieses Berges mit einer Erinnerung an die Weidewirtschaft erzählen wird. Eine einzigartige und ungewöhnliche Erfahrung, die es ermöglicht, den Berg bei Einbruch der Dunkelheit auf andere Weise zu entdecken. Ein Picknick vorsehen. Reservierung in den Fremdenverkehrsbüros des Baskenlands erforderlich. RDV auf dem Bauernhof Belazkabieta.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque